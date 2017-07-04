İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Emrah K, taraf avukatları ile hayatını kaybeden lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar katıldı.



Sanık Mehmet Emrah K, olay günü Aşçılar'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tramvay çalışmasının bulunduğu yolda aniden aracının önüne çıktığını belirtti.

Çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola ve sağa kırdığını öne süren Mehmet Emrah K, buna rağmen aracının sol tarafından Bora Aşçılar'a çarptığını kaydetti.



Trafik kazası sonrası hemen araçtan indiğini ve bazı vatandaşların ambulans çağırdığını ifade eden Mehmet Emrah K, "Olaydan 15-20 dakika önce 33 cc'lik bira içmiştim. Ancak üfleme sonucunda alkolmetre 103 promil çıkardı. 33 cc'lik biradan bu kadar promil çıkmaz. Polislerden kan tahlili istedim. Yaklaşık 5 saat sonra kan tahlili yapıldı." dedi.

Tanık M.H.H. ise olay günü eşiyle bisikletle yolda giderken fren sesi duyduğunu, dönüp baktığında sanığın kullandığı aracın sağ sol yaparak geldiğini ve bir kişiye çarptığını gördüğünü söyledi.



Bora Aşçılar'ın anne ve babası da sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Hakim, olay yerinde keşif yapmak üzere bilirkişinin görevlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 24 Mart'ta, gitar kursuna giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Vapur İskelesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah K'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.