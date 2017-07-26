İzmir'in Bayındır ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.



Alınan bilgiye göre, Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 15 arazöz, 5 dozer ve yer ekipleriyle müdahale edilen yangının kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.



Yangın yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oluyor.