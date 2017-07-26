İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 15 arazöz, 5 dozer ve yer ekipleriyle müdahale edilen yangının kontrol altına alınması çalışmaları sürüyor.
Yangın yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oluyor.
İzmir'in Bayındır ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.