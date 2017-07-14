İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.



İlçeye bağlı Örnekköy Sancaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.