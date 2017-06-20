Limanda çalışan gümrük müşavirleri, başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşerek hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı

İzmir Limanı'nda çalışan gümrük müşavirleri, dün başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşen ve hayatını kaybeden meslektaşları Fırat Göktuna'nın ölümü nedeniyle eylem yaptı.



İzmir Limanı B Kapısında toplanan gümrük müşavirleri, daha sonra İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü önüne kadar yürüdü. Müdür İsmet Canbaz'ı istifaya davet eden grup adına bir açıklama yapan Metin Çelik, vefat eden arkadaşları Fırat Göktuna'nın medyada yer aldığı gibi girilmez alanda vefat etmediğini ileri sürdü.



Göktuna'nın vefatının ardından liman yetkililerinin alanın girilmez olduğunu açıkladığını aktaran Çelik, "Halbuki alan bizim her gün girdiğimiz, çıkış aldığımız, gemi puantajlarını aldığımız operasyon binasıdır." dedi.



Çelik'in konuşmasının ardından İzmir Liman İşletmesi Müdürü İsmet Canbaz da gümrük müşavirlerinin yanına geldi. Gümrük müşavirlerinin isteklerini dinleyen Canbaz, kendisinin de dün kazanın gerçekleştiği bölgeden 10 dakika önce geçtiğini belirterek, "Sizin talebiniz neyse, biz de neyi yapabilirsek bunlarla bu iş çözülür." dedi.



İzmir Limanı'nda dün başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşen gümrük müşavirliği şirketinde çalışan 25 yaşındaki Fırat Göktuna, yük elleçleme sahasında hayatını kaybetmişti.