İzmir semalarında 29 Ekim uçuşu
Motorlu yamaç paraşüt pilotu Metin Pehlivan, Cumhuriyet’in 96’ıncı yılında ay yıldızlı bayrağımızı İzmir’de dalgalandırdı. 29 Ekim özel uçuşunu Mehmetçiğe armağan eden Pehlivan, Barış Pınarı’nda görev alan askerlere selam gönderdi.
YURT 29.10.2019, 15:57
Motorlu yamaç paraşüt pilotu Metin Pehlivan, 29 Ekim uçuşunda İzmir semaların ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.
Paramotoru ile İzmir Bostanlı sahilinden kalkış yapan Pehlivan, uçuşta duygulandığı anları Ulusal Kanal ile paylaştı.
Kırmızı beyaz bayrağımız göklerde süzülürken sis fişeği de kullanıldı. Uçuş insansız hava aracı ile de saniye saniye kaydedildi.
İnişin ardından Ulusal Kanal’a konuşan paramotor pilotu Metin Pehlivan, uçuşu Barış Pınarı’nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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