İzmir su kesintisi! İZSU açıklama yaptı! Buca, Karabağlar, Gaziemir, Bornova ve Boca'da neden sular kesildi? Ne zaman gelecek? 

İzmir'de Buca, Karabağlar, Gaziemir, Bornoca ve Boca'da suların kesilmesiyle vatandaşlar susuz kaldı. Suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinin neden olduğunu merak eden vatandaşlara İZSU'dan açıklama geldi.

İZSU'nun kendi internet sitesinde yayınladığı bilgilere göre;

Buca'da hangi mahallelerde görüleceği belirsiz olan su kesintisi 22.12.2019 saat 19:00 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 2 gün 12 saat sürecektir.

Bornova'da Yeşilova, Barbaros, Gazi Osman Paşa ve Tuna mahallelerinde, 23.12.2019 saat 10:50 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Bornova'da Işıklar, Egemenlik, Mevlana, Barbaros, Birlik, Koşukavak, Yıldırım Beyazıt, Altındağ, Çınar, Tuna, Gazi Osman Paşa, Meriç mahallelerinde, 23.12.2019 saat 10:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 20 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Bornova'da Işıklar mahallesinde, 23.12.2019 saat 11:00 ile 26.12.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 2 gün 13 saat su kesintisi olacaktır.

Bornova'da Karacaoğlan, Rafet Paşa mahallelerinde 23.12.2019 saat 11:45 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 19 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Tüm kesintilerin nedeni Ana Boru Arızası olarak belirlenmiştir.





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