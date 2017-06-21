Buca ilçesinde kanser hastası olan Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek yakılması olayıyla ilgili davaya devam edildi

Buca'da, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, sonrasında da cesedinin baza içerisinde evle birlikte ateşe verildiği ortaya çıkan kanser hastası Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine, cinayete yardım ve iştirakle suçlanan, ölen Sibel Çelik'in nişanlısı firari Halil Yılmaz'ın ağabeyi tutuklu sanık Selman Yılmaz ile Çelik ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Yılmaz, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini tekrar ederek, tahliyesini talep etti.

Çelik Ailesi'nin avukatı Sibel Önder ise sanığın soruşturma evresinde ve mahkemede daha önce verdiği ifadelerde, "İzmir'e kardeşiyle iş kurmak için geldiğini ve sonrasında kardeşinin evinin yandığını internetteki haberlerden öğrendiğini" beyan ettiğini hatırlattı.

Sanığın olayı bilmesine karşın apar topar uçakla Diyarbakır'a gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri süren Önder, "Bu da ifadelerinin doğru olmadığını gösterir. Sanık Selman'ın kardeşi olan sanık Halil ile birlikte bu suçu işlediği anlaşılmaktadır." dedi.

Bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, bir kadın cesedi bulunmuş, yapılan adli tıp incelemesi sonucunda Sibel Çelik olduğu belirlenen kadının, tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı olarak Sibel Çelik'in nişanlısı Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz belirlenmiş, zanlılardan Selman Yılmaz tutuklanmıştı, Halil Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda firari sanık Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz hakkında dava açılmıştı.