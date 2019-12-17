İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İzmir'de polis sahte içki ve kaçak sigara depolarına baskın yaptı. Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 185 şişe sahte içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.



Yine ihbar üzerine Konak ilçesinde bir depoya baskın yapıldı.



Depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.







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