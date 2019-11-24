İzmir’de kadınlar, teröre ve şiddete karşı yürüyecek

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmir Karşıyaka’da yürüyüş yapılacak.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Çetin yürüyüşü neden düzenlediklerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Çetin yürüyüşe katılacak birçok siyasi parti ve kitle örgütünün olduğunu dile getirdi.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Gününün özünde emperyalizme karşı mücadele olduğunu söyleyen Çetin düzenledikleri yürüyüşün farklı olduğunu söyledi.

Eyleme birçok siyasi parti destek veriyor. Vatan Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, yürüyüşün teröre ve şiddete karşı büyük bir eylem olacağını vurguladı.

İyi Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa da Karşıyakalıları eyleme destek vermeye davet etti.

Teröre ve Şiddete Karşı Kadın Yürüyüşü eylemi 25 Kasım Pazartesi saat:15.30’da Karşıyaka İzban önünden başlayacak.

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