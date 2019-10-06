Görüntüler, İzmir’de 5’incisi düzenlenen Boyoz Festivali’nden.
Festivalde, kentin farklı ilçelerinden gelen İzmirlilere yaklaşık 15 bin boyoz dağıtıldı.
İzmirliler etkinlik alanına erken saatlerde gelerek boyoz dağıtılan çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Projenin yaratıcısı olan Radyo Romantik Türk imtiyaz sahibi Abdullah Polat, festivalle ilgili Ulusal Kanal’a konuştu.
Festivale katılan İzmirliler, etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Festival, boyoz yeme yarışmasıyla son buldu.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: SAMET CAN KOCAGÜR
ulusal.com.tr
İzmirliler 5. Boyoz Festivali’nde buluştu. Yaklaşık 15 bin boyozun dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlar eğlenceye ve boyoza doydu. Erken saatlerden itibaren festivalin yapılacağı alana giden İzmirliler, boyozların dağıtılacağı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Görüntüler, İzmir’de 5’incisi düzenlenen Boyoz Festivali’nden.