İzmirliler 5. Boyoz Festivali’nde buluştu. Yaklaşık 15 bin boyozun dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlar eğlenceye ve boyoza doydu. Erken saatlerden itibaren festivalin yapılacağı alana giden İzmirliler, boyozların dağıtılacağı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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