İzmit'te, Marina açıklarında bir tekne alabora oldu. Deniz otobüsünde bulunan bir görevli denize atlayarak denizde bulunanlara yardımcı oldu.

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İhbar üzerine hareket eden teknelerle denizde bulunan 4 kişi kurtarıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.





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