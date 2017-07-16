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İzmit'te tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

İzmit'te, Marina açıklarında bir tekne alabora oldu. Deniz otobüsünde bulunan bir görevli denize atlayarak denizde bulunanlara yardımcı oldu.

İzmit'te tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

İhbar üzerine hareket eden teknelerle denizde bulunan 4 kişi kurtarıldı. 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #tekne #alabora
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