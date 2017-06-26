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İzne gelen asker baraj gölünde boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağlı Karaahletli köyünde serinlemek için baraj gölüne giren dağıtım iznindeki asker hayatını kaybetti

İzne gelen asker baraj gölünde boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağlı Karaahletli köyünde serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan memleketi Kırıkkale'ye dağıtım iznine gelen asker Onur Özyürek (21), arkadaşlarıyla Karaahletli köyündeki baraj gölü kıyısına piknik yapmaya gitti.

Sıcaktan bunalan Özyürek, serinlemek için girdiği baraj gölünde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları Özyürek'i sudan çıkararak 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen acil servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özyürek'in cesedi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında acemi birliği eğitimini tamamlayan Özyürek'in dağıtım izni için Kırıkkale'ye geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kırıkkale #boğulma #baraj gölü
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