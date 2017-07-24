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Jandarma denetimde

Jandarma ekipleri de İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Hafriyat kamyonlarının sürücü belgeleri, mesleki yeterliliği olup olmadığı incelendi. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Jandarma denetimde

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ise Şile yolu üzerinde uygulama yaptı. 

Drone yardımıyla sürücüler havadan izlenerek kural ihlali yapanlar tespit edildi. Şerit ihlali ve aşırı sürat başta olmak üzere kurallara uymayan sürücüler uygulama noktasına çekildi.

Burada kontrolden geçirilen sürücülerin mesleki yeterliliği olup olmadığı incelendi. 

Kurallara uymayan ve mesleki yeterlilik belgeleri olamayan sürücülere ceza verildi.

Uygulamalar sırasında jandarma havadan drone kullanırken yerden de motorize ekiplerden destek aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #jandarma #Denetim #istanbul
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