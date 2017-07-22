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Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığında 17 personel bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 25 general ile 59 jandarma mensubu değişik görevlere atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi açıklandı

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kararname ile 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı.

Mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı.

25 generalin yeni görev yerlerine atandığı kararname ile ayrıca 56'sı il jandarma, 2'si komando alay ve biri eğitim alay olmak üzere 59 jandarma komutanlığına atama gerçekleştirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #Jandarma Genel Komutanlığı
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