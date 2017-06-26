Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Dede'nin Manisa'daki evine acı haber ulaştı

Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin Manisa'daki evinde yas var.



Şehit Dede’nin (25) Saruhanlı ilçesi merkez Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe ve babası Musa Dede'ye acı haber Saruhanlı Kaymakam Vekili Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Nuri Güncan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serhat Karakuş tarafından verildi.

Haberin duyulmasının ardından eve gelen şehidin yakınları, Dede ailesine taziyelerini iletti.

Anne, baba ve kız kardeşinin bayram ziyareti için Sivas’a gitmek üzere hazırlık yaparken Dede'nin şehadet haberini aldıkları öğrenildi.

Şehidin mahallesinin sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı. Saruhanlı Belediyesi ekiplerince şehidin evinin bulunduğu sokak temizlenerek evin önünde taziye çadırı kuruldu.

Kaymakam Çorumluoğlu, mahalle sakinlerin şehidine sahip çıkmasının gurur verici olduğunu, şehit için yarın tören yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Şehidimiz devletimizin ve milletimizin şehididir. Mahalleli olarak siz şüphesiz üzerinize düşen görevi yapacaksınız biz de devlet olarak yapılacak çalışmaları gözden geçirmek için varız. Yarın şehidimize yaraşır bir şekilde inşallah buradan uğurlayacağız. Hepimizin ve milletimizin başı sağ olsun."

Evin tek erkek çocuğu ve bekar olan şehidin cenazesinin Saruhanlı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirilen askerler, kıyafet değiştirme ve teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kaza meydana gelmişti. Kazada Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin (25) şehit düşmüş, silah arkadaşları jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralanmıştı.