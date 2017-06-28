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Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurtdışından kaçak getirilen 5 bin 540 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu

Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonda yurtdışından kaçak getirilen 5 bin 540 cep telefonu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan getirilen kaçak cep telefonlarının Edirne üzerinden İstanbul'a götürüleceği bilgisini alan jandarma, ihbar edilen yabancı plakalı cipi Uzunköprü'ye bağlı Çalıköy köyü yol ayrımında durdurdu.

Araçta 5 bin 540 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü A.K ve araçtaki M.U gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla ifadeleri sonrası zanlılar serbest bırakıldı.

Ele geçirilen telefonlar ve araç Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne #jandarma #telefon
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