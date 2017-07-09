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Kabuğu kırılan kaplumbağaya mezarlıkta bakıyorlar

Osmaniye'de 5 yıl önce kabuğu kırık vaziyette buldukları kaplumbağanın tedavisiyle ilgilenen mezarlık çalışanları, "Nazlı" ismini verdikleri hayvanı özenle besliyor

Kabuğu kırılan kaplumbağaya mezarlıkta bakıyorlar

Osmaniye'de 5 yıl önce kabuğu kırık vaziyette buldukları kaplumbağanın tedavisiyle ilgilenen mezarlık çalışanları, "Nazlı" ismini verdikleri hayvana özenle bakıyor.
Kadirli'de mezarlıkta, 5 yıl önce kabuğu taşla kırılarak yaralanmış halde buldukları kaplumbağayı sahiplenen Kadirli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları, hayvanın tedavisini yaptırdı.
Kaplumbağaya Nazlı ismini veren işçiler, o günden bu yana onun bakımını üstlenerek sevdiği yiyeceklerle özenle besliyor.
Karnı acıktığında mezarlık yakınına yaptığı yuvasından çıkarak işçilerin yanına gelen kaplumbağa Nazlı, yemeğini yedikten sonra yeniden yaşam alanına dönüyor.
Kaplumbağa Nazlı, yere bırakılan yiyeceği yemediğinden, işçiler hayvanı elleriyle besliyor.
Kadirli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Cavit Onat, AA muhabirine, yaralı halde buldukları kaplumbağa özenle baktıklarını, onun da yanlarından ayrılmadığını söyledi.
Normalde kaplumbağaların insanları gördüğü zaman kafasını kabuğuna çektiğini, Nazlı'nın ise kendilerine alıştığını ifade eden Onat, şöyle konuştu:
"5 yıl önce bir kaza sonucu kabuğundan yaralanan küçük kaplumbağaya sahip çıkarak tedavisiyle ilgilenip yemek ve su verdik. Daha sonra sürekli yanımıza gelmeye başladı. Yavruya 'Nazlı' ismini verdik. Bizden hiçbir zaman kaçmaz. Sevgimizden ve sahiplenmemizden dolayı bizi gördüğü zaman yanımıza gelir. Biz ona, o bize alıştı. Yaralı olarak bulduğumuz kaplumbağaya insanlık gereği sahip çıkarak kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz."
Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerin de boş zamanlarda Nazlı'yla vakit geçirdiğini anlatan Onat, hayvanı aileden biri gibi gördüklerini dile getirdi.

 "Karnını doyurunca yuvasına gider"
İşçilerden Nevzat Tok ise Nazlı'yı sırtındaki yarasından tanıdıklarını ve 5 yıldır günlük yemek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Her canlının yaşama hakkı olduğunu ve kendilerinin insanlık görevlerini yerine getirdiğini belirten Tok, şunları kaydetti:
"Nazlı, ailemizden birisi gibi günlük yanımıza gelir ve yemeğini veririz. Yaz aylarında en çok karpuz, şeftali, domates ve salatalık yer. Karnını doyurunca yuvasına gider. Suyu da çok sever. Her gün banyosunu yaptırırız. Sadece bizim personelin yanına gelir, yabancı insanlara yaklaşmaz hatta şaka amacıyla süs biberi verdiğim için bir süre bana küstü. Sonra yine yanıma gelmeye başladı. Bir insan gibi değer veriyoruz. Her zaman da sahip çıkacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye #Nazlı #mezarlık #kağlumbağa #kadirli
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