Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kaçak yakalandıOlay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kaçak yakalandı.



Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.



Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, sürücünün de arızalanan aracı terk edip kaçtığını belirledi.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.