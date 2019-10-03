Yurda kaçak yollarla sokulan farklı türlerde 45 papağan ele geçirildi. Kuşların dağıtımının İstanbul'da yapılacağını öğrenen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaçak papağan operasyonunda 45 papağana el konuldu.İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik türlerde 45 papağan bulundu.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan kaçak yollarla çok sayıda papağan getirildiğini tespit etti.Kuşların İstanbul'da dağıtımının yapılacağı yönünde bilgiler elde eden ekipler, Bulgaristan plakalı bir aracı Mahmutbey Gişeleri'nde durdurdu.Araçta yapılan aramada, değişik cinslerde 45 papağan ele geçirildi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.