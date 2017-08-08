Rize'nin Ayder Yaylası'nda 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların önüne geçilemedi. Yayla'da TOKİ tarafından Kentsel Dönüşüm kararı alındı. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor

Kaçak yapılar ve betonlaşma Rize Ayder Yaylası'nı yaşanmaz hale getirdi. 5 ayrı koruma kararına rağmen kimse bu sürece dur diyemedi.



1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.



Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların önü açıldı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. İhaleye katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.



Yayla için Toplu Konut İdaresi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi devreye sokuldu. İhale yapıldı. 5 farklı yayla modeli hazırlanıyor. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların yer alması öngörülüyor.



Bu konuya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme getirmişti.



Benzer bir sorun Rize Uzungöl'de de yaşanıyor. Otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, imar kirliği sorununu da artırdı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uzungöl'e gitti. Soylu burada bir dizi incelemelerde bulanarak otel işletme yetkilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi, yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.





ulusal.com.tr