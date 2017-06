Eritre'deki kötü yaşam koşullarından kaçan binlerce kişi ölüm pahasına çıktıkları yolda önce komşu ülkelere, oradan da Avrupa ülkelerine sığınmak için uğraşıyor

Ülkelerindeki kötü yaşam koşullarından kurtulmak isteyen binlerce Eritreli, önce komşu ülkelere sonra ise Avrupa'ya sığınmanın yollarını arıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son yıllarda 400 binden fazla kişinin komşu ülkelere ve Avrupa'ya kaçtığı Eritre'de yaklaşık 5 milyon kişi yaşıyor.

Nüfusun neredeyse yüzde 9'unun başka ülkelere sığındığı bu ülke, aynı zamanda dünyanın en hızlı boşalan ülkelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Evlerini terk eden Eritreliler, buna sebep olarak ise çoğunlukla süresi belirsiz zorunlu askerlik görevini, yoksulluğu ve hükümet baskısını gösteriyor.



Kaçarken yakalananlar hapse atılıyor

Sınır muhafızları tarafından öldürülme ve hapsedilme tehlikesi olduğu halde 8 gece boyunca ay ışığında yürüyerek Etiyopya'ya sığınan 27 yaşındaki Ali İbrahim de evini ve sevdiklerini geride bırakmak zorunda kalanlardan biri.

Ülkesinden kaçarak Etiyopya'nın Afar eyaletindeki BM kampına gelen İbrahim, AA muhabirine, geçirdiği zorlu yolculuğu ve yaşadıklarını anlattı.

Sınırda muhafızlara yakalanma korkusu taşıdığı için tüm yolculuğunu gece yaptığını anlatan İbrahim, kendisinden sonra kaçmaya çalışan akrabalarının yakalanarak hapse atıldığını söyledi.

"Elimizde olan mallara, hayvanlara el koydular. Elimizden alınacak bir şey kalmayınca göç etmek zorunda kaldım." diyen İbrahim, ülkeden kaçmasının sebebinin sadece ekonomik olmadığını belirtti. Eritre'de din özgürlüğü olmadığını ve dinin istismar edildiğini ileri süren İbrahim, "İnsan dinini ve kültürünü yaşamıyorsa hayat bitmiştir." diye konuştu.

Eritreli mülteci, yolculuğunu tek başına yaptığını, daha sonra akrabalarının da kaçmaya çalıştığını ifade ederek "Tek başıma geldim. Kardeşlerim, amcamın oğulları, dayımın oğulları toplam 9 genç kaçarken yakalandı, şu an hepsi hapishanede." dedi.



Ay ışığında saklanarak 8 gece yürüdü

İbrahim, kaçarken yakalanması halinde öldürülme riski olduğunu belirterek "Kaçarken yakalanırsak bizi öldürürler. Gündüzleri dinlenip geceleri ay ışığında yürüyerek geldim. 8 gece yürüdüm." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin değişmesi ve normalleşmesi halinde vatanına geri dönmeyi düşündüğünü söyleyen İbrahim, "Şu an oradaki rejim insanların hayatını devam ettirme şansını yok etti. Şartlar düzelirse ülkeme döneceğim." diye konuştu.

Kampa gelen yardımlarla hayatını sürdüren İbrahim, iş olmadığı için de çalışamadığını belirtti.



Her ay ortalama 5 bin Eritreli ülkesini terk ediyor

BM İnsan Hakları Soruşturma Komisyonunun geçen yıl hazırladığı raporda, Eritre hükümeti, yargı bağımsızlığının olmaması, köleleştirme, keyfi tutuklamalar, mahkumlara işkence ve tecavüz gibi suçlamalara maruz kaldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün (MSF) Eriteli mültecilerle ilgili raporunda ise ülkesinden kaçıp Avrupa'ya ve komşu ülkelere gitmeye çalışanların ölümü nasıl göze aldıklarına yer verildi.

MSF'ye göre Eritreli mülteciler, ailesiyle daha iyi bir hayat için yola koyulanlar, süresi belirsiz zorunluk askerlik görevinden kaçan gençler ve başka bir ülkeye kaçan diğer aile fertleriyle bir araya gelmek isteyen yaşlılar ile yetişkinlerden oluşuyor.

İnsan kaçakçıları aracılığıyla çok sayıda Eritrelinin Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı kaydedilen raporda, komşu Sudan'a kaçanların ise Eritre'ye teslim edilme tehlikesiyle karşılaştığı vurgulanıyor. 2015'te deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan en büyük mülteci grubu olan Eritreliler, geçen yıl Nijeryalılardan sonra ikinci sırada yer aldı.

Her ay ortalama 5 bin Eritrelinin ülkesini terk ettiği, bu mültecileri barındıran ülkelerin başında Etiyopya ve Sudan'ın geldiği kaydediliyor.