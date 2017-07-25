Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepe’de yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde çıktı.Yapılan ölçümlerde “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer 70 µg/m3 iken 20 Temmuz’da yapılan ölçümlerde bu oran 145,85 µg/m3 olarak belirlendi.Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğü’nün kontrolü altında olması itibariyle kendilerini durumu yazı ile bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız." dedi.

Fikirtepe’de devam eden kentsel dönüşüm bölgedeki günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır hafriyat ve kazı çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan tozdan şikayetçi olan Fikirtepeliler, şimdi de hem hafriyat tozundan hem de çimento tozlarından muzdarip. Kadıköy Belediyesi tarafından 28 Haziran’dan beri iki ayrı istasyonda yaptırılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre Fikirtepeliler adeta zehir soluyor. Fikirtepe’de “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer 70 iken 17 Temmuz ‘da yapılan ölçümlerde bu oran

135,66 µg/m3 , 19 Temmuz’da çıkan oran 161,66 µg/m3, 20 Temmuz’da çıkan oran ise 145,85 µg/m3.

Partikül madde 2,5 (PM2.5) için olması gereken sınır değer 25 µg/m3 (DSÖ) iken 17 Temmuz ‘da yapılan ölçümlerde bu oran 115.73 µg/m3 , 19 Temmuz’da çıkan oran 25.21 µg/m3 , 20 Temmuz’da çıkan oran ise 91.86 µg/m3 olması gereken değerlerin çok üzerinde olan sonuçlar halk sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor.



NUHOĞLU: HALK SAĞLIĞI TEHDİT ATLTINDA



Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğü’nün kontrolü altında olması itibariyle kendilerini durumu yazı ile bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.Bölgede faaliyet gösteren aile sağlık merkezlerinde elde ettiğimiz şifai bilgilere göre çocuk yaşta her iki hastadan biri solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalık oluşturduğu yönündedir. Bölgede 7 toplamda 11 adet beton santrali kurulu ve bu sayılı artış eğiliminde.Gelecekte başka sorunların açığa çıkmaması için önceden çözüm üretmeliyiz. Sorunların temeli aşırı derecede inşaat yükü, beton santralleri ve kamyon trafiğiyle ilişkili. Bununla ilgili kamyonlara ceza yazma yetkisi ne yazık ki bizim yetkimizde değil. Burada ciddi bir yetki karmaşasından dolayı bütün bu sorunlar ortaya çıkmakta.Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi’nin koordinasyonun da ortak çalışma yapılarak bütün bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki halk sağlığını güvence altına alalım” dedi.



Partikül madde: Atmosferde veya bir gaz kütlesinde, molekülden büyük (>0,0002 μm) ve 500 μm'den küçük katı veya sıvı halde bulunan maddelerdir.



Partikül maddenin esas kaynaklarını fabrikalar, inşaat faaliyetleri, enerji tesisleri, yangınlar oluşturuyor.



PM 10: 10 mikrogramdan küçük partikül madde,



PM 2.5: 2.5 mikrogramdan küçük partikül madde olarak nitelendiriliyor.



Dünya Sağlık Örgütü, ‘PM10’ için yıllık sınır değeri 20 mikrogram/metreküp, 24 saatlik sınır değeri ise 50 mikrogram/metreküp olarak belirmiş durumda.



‘PM2.5’ için yıllık değer 10 mikrogram/metreküp, 24 saatlik değer ise 25 mikrogram/metreküp.(µg/m3)



Partikül maddeler civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojenik kimyasalları bünyelerinde bulundurabiliyor. Ve bu maddelere maruz kalmak solunum, kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklar ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açıyor. Sağlık etkisine en çok yol açan grubun çözünebilir transition metaller, kuvvetli aerosol asitleri ve ultra ince partiküller olduğu belirtiliyor (PM 2,5). Ultra ince partiküllerin sahip olduğu yüksek yüzey alanı ve akciğerlerin içine girerek kana karışabilme özelliklerinden ötürü daha tehlikeli.