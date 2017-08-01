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Kadıköy'de ağaç devrildi: 3 yaralı

Kadıköy'de devrilen bir çınar ağacı, bir kafeteryanın ön kısmında oturan 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kadıköy'de ağaç devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'de Mühürdar Caddesi'ndeki çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle burada faaliyet gösteren kafeteryanın ön kısmına devrildi. 

Bu sırada kafeteryanın dışarısında kurulan masalarda oturan Merve Evem Altın, Esin Karakoç ve Abdullah Bayazıt, devrilen ağacın gövdesinin altında kalarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın dallarını keserek, sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kadıköy #ağaç #3 yaralı
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