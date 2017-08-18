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Kadıköy'de beton mikseri köprüden aracın üstüne uçtu

Kadıköy Göztepe'de Sanayi köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartma çalışamalrı devam ediyor.

Kadıköy'de beton mikseri köprüden aracın üstüne uçtu

Kadıköy Göztepe'de Sanayi köprüsü üzerindeki bariyerleri aşan bir beton mikseri, Şair Arşi Caddesi üzerindeki seyir halindeki aracın üstüne uçtu. Araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ü dışarı çıkartılırken, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartma çalışamalrı devam ediyor. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kadıköy #istanbul #trafik kazası
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