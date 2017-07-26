İstanbul Fikirtepe'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri vatandaşların sağlığını olumsuz etkiliyor. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre bölgedeki hava kirliliği 2 kat arttı. Beton santralleri, hafriyat ve kazı çalışmaları nedeniyle kirliliğin arttığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesine seslenerek önlemlerin bir an önce alınmasını talep etti.

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Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde.



Sorumluluğun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, çalışmalarda ihmallerin olduğunu savunuyor.



Nuhoğlu, bölgedeki bazı beton santrallerinin mühürlenmelerine rağmen çalışmalara devam ettiğini de sözlerine ekledi.



Projelerin insan odaklı yapılması gerektiğini belirten Nuhoğlu, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sorunla ilgili yapılması gerekenler de anlattı.





Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Şengül Derin

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