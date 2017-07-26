KASTAMONU’da kadın işçileri mesai dönüşü evlerine götüren minibüs ile traktör taşıyan çekicinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu’nun 2’nci kilometresinde meydana geldi.



Kastamonu istikametine giden Kenan Balcıoğlu’nun kullandığı, içinde tarlada çalışan kadın işçilerin bulunduğu 37 NB 539 plakalı minibüs ile kavşaktan geçiş yapan Muzaffer Uzun yönetimindeki 37 HF 459 plakalı çekici çarpıştı.



Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte, minibüste bulunan kadın işçiler, Sahra Aşçı, Refika Yavuz, Cemile Siviş, Saliha Erikçi, Semiha Karaoğlu yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan minibüs sürücüsü Kenan Balcıoğlu ve kadın işçi Hamide Beygirlioğlu’nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Kazadan yara almadan kurtulan çekici sürücüsü ise Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.