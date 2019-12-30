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Kadınlar hamamında karbonmonoksit zehirlenmesi

Trabzon'da hamamda biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kadın tedavi altına alındı.

YURT 30.12.2019, 11:25
Kadınlar hamamında karbonmonoksit zehirlenmesi

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi'ndeki hamama giden 4 kadın, suyun ısıtılması için yakılan odun ve kömürden yayılan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
#kadın hamamı #karbonmonoksit
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