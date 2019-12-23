Kadınlar Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor
İstanbul'un Silivri ilçesinde üreten kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini hediyelik eşya fuarında sergiliyor. Bir yandan da stantlarda hummalı bir uğraş var. Kadınlar, vatan savaşındaki Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor. Yeni yıl için hazırlanan özel hediyelerde stantlardaki yerini aldı. Fuar 31 Aralık'a kadar açık kalacak.
Kadınlar üretiyor. Üretirken de hem aile bütçesine katkı da bulunuyor hem de vatan savaşındaki Mehmetçiği bir an olsun aklından çıkarmıyor.
Silivri'de Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu hediyelik eşya fuarı düzenledi. Fuar da kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyor.
Kadınlar hem üretmenin güzelliğini hem bu yolla aile bütçesine katkı da bulunmanın önemini hem de ürünleriyle başka insanları mutlu etmenin keyfini yaşıyor.
Kadınlar üretirken tüm engelleri de yıkıyor.
Yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala hediye alma telaşı da başladı. Kadınlar bunu da unutmadı. Hem de stantları çok özel ürünleriyle donattılar.
Stantlarda bir yandan da hummalı bir uğraş sürüyor. Nedeni ise kadınlar, 25 Aralık'ta ulaştırmak üzere Mehmetçiğimize soğuk kış günleri için atkı ve bere örüyor.
Üreten Kadınlar Fuarı 31 Aralık'a kadar açık kalacak.
ulusal.com.tr
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