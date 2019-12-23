Kadınlar Mehmetçiğe atkı ve bere örüyor

Kadınlar üretiyor. Üretirken de hem aile bütçesine katkı da bulunuyor hem de vatan savaşındaki Mehmetçiği bir an olsun aklından çıkarmıyor.

Silivri'de Kent Konseyi Üreten Kadınlar Platformu hediyelik eşya fuarı düzenledi. Fuar da kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyor.

Kadınlar hem üretmenin güzelliğini hem bu yolla aile bütçesine katkı da bulunmanın önemini hem de ürünleriyle başka insanları mutlu etmenin keyfini yaşıyor.

Kadınlar üretirken tüm engelleri de yıkıyor.

Yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala hediye alma telaşı da başladı. Kadınlar bunu da unutmadı. Hem de stantları çok özel ürünleriyle donattılar.

Stantlarda bir yandan da hummalı bir uğraş sürüyor. Nedeni ise kadınlar, 25 Aralık'ta ulaştırmak üzere Mehmetçiğimize soğuk kış günleri için atkı ve bere örüyor.

Üreten Kadınlar Fuarı 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

ulusal.com.tr

