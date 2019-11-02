Kadınlar üretiyor, toplum kalkınıyor

Arsuz Belediyesi kolları sıvadı. Hatay'da kadınlar üretime kazandırıldı.

Kadınları üretime kazandırmak ve onlara gelir kapısı sunmak amacıyla "Kadın eli semt pazarı" projesi hayata geçirildi.

Gastronomi şehri Hatay'daki bu pazarda sadece kadınların el emeği ürünlerinin satışı yapılıyor. Alanda, yoğun emekle hazırlanan ürünler satışa sunuluyor.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, kadınlara yönelik projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Kadınlar, evlerinde imece usulü ürettikleri birçok ürünü, haftanın iki günü sabah saatlerinde kendilerine tahsis edilen pazara götürüyor. Onlardan biri de 2 çocuk annesi Sibel Çam Ağçuka...

Ağçuka, 25 yıllık İstanbul hayatından sonra memleketi Arsuz'a döndüğünü söyledi.

ulusal.com.tr