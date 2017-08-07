MAÇKA Parkı'nda biraraya gelen kadınlar, "Kıyafetime karışma" diyerek eylem yaptı. Aralarında başörtü, şort ya da etek tarcih eden kadınlar hep bir ağızdan, "Hak, hukuk, adalet,", "Müftülük işine bak, hayatıma karışma", "Şortumu da giyerim başörtümü de takarım" şeklinde slogan attı.

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BULUŞMA NOKTASI MAÇKA PARKI OLDU



Müftülüğe nikah yetkisi verecek olan yasa tasarısı ve kıyafet nedeniyle



"HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜ KENDİNEDİR"



Dilek ağacına dileğini asan Melisa Ökergün, "Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı güzel bir dünya olsun" yazdım. Aklıma ilk bu geldiği için bunu yazdım. Herkesin özgürlüğü kendinedir. Kim ne isterse onu giyer kim ne isterse onu yapar" dedi.



"ŞORT DA GİYERİZ, UZUN ELBİSE DE"



Kadının giyeceği kıyafete hiçbir şekilde karışılmaması gerekçesiyle eyleme katıldığını belirten Zerrin Adısanoğlu, "Başımızı ister açarız, ister kapatırız. Şort da giyeriz istersek uzun elbise de giyeriz. Hiçkimsenin kıyafetine karışılmasını istemiyoruz" diye konuştu.



"HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK"



Elmas Kaygısız da "Ben bir kadınım ancak herşeyden önce bir insanım. İnsanca yaşayalım istiyorum. Özellikle politikacılar ellerini bizlerin üzerinden çeksin. Türbanlı kızlarımızın üniversiteye alınmamalarına da karşıydım.. Şimdi benim kızım, şortlu gezerken birinin ona müdahalesine de karşıyım. Yani herkes için özgürlük diyoruz. Biz kadınız, ne giyeceğimize kimse karar vermesin" şeklinde konuştu.



6 AYLIK OĞLU İLE EYLEMDEYDİ



Eyleme 6 aylık oğlu Mert Ali ile gelen Serpil Sungur Tokel ise "Çocuğumun ileride kadınların kıymetini bilmesi onlara değer vermesi, kardeşlerinin, ablalarının, arkadaşlarının ayrımcılık içinde yaşamamaları için buraya geldik" ifadelerini kullandı. Müftülüğe nikah yetkisi verecek olan yasa tasarısı ve kıyafet nedeniyle kadınlar ın şiddete maruz bırakılmasına karşı değişik sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerden de olmak üzere her yaştan kadın bugün saat 15.00'da Maçka Parkı'nda buluştu. Maçka Kadın Buluşması adı altında biraraya gelen kadınlar, "Hak, hukuk, adalet,", "Müftülük işine bak, hayatıma karışma ", "Şortumu da giyerim başörtümü de takarım" şeklinde sloganlar attı. Erkeklerin de destek verdiği buluşmada, kadınlar hem sorunlarını konuştu, hem çimlere oturup piknik yaptı. Parkta bir ağacı dilek ağacına çeviren kadınlar, geleceğe yönelik temennilerini kağıtlara yazdılar.Dilek ağacına dileğini asan Melisa Ökergün, "Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı güzel bir dünya olsun" yazdım. Aklıma ilk bu geldiği için bunu yazdım. Herkesin özgürlüğü kendinedir. Kim ne isterse onu giyer kim ne isterse onu yapar" dedi.Kadının giyeceği kıyafete hiçbir şekilde karışılmaması gerekçesiyle eyleme katıldığını belirten Zerrin Adısanoğlu, "Başımızı ister açarız, ister kapatırız. Şort da giyeriz istersek uzun elbise de giyeriz. Hiçkimsenin kıyafetine karışılmasını istemiyoruz" diye konuştu.Elmas Kaygısız da "Ben bir kadınım ancak herşeyden önce bir insanım. İnsanca yaşayalım istiyorum. Özellikle politikacılar ellerini bizlerin üzerinden çeksin. Türbanlı kızlarımızın üniversiteye alınmamalarına da karşıydım.. Şimdi benim kızım, şortlu gezerken birinin ona müdahalesine de karşıyım. Yani herkes için özgürlük diyoruz. Biz kadınız, ne giyeceğimize kimse karar vermesin" şeklinde konuştu.Eyleme 6 aylık oğlu Mert Ali ile gelen Serpil Sungur Tokel ise "Çocuğumun ileride kadınların kıymetini bilmesi onlara değer vermesi, kardeşlerinin, ablalarının, arkadaşlarının ayrımcılık içinde yaşamamaları için buraya geldik" ifadelerini kullandı.

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