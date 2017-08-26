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Kafasına dayadığı silahla iknaya gelen annesini kovaladı

DİYARBAKIR'da polis uygulama noktasına gelen otomobilden inen Şenol T., bir anda belindeki silahı kafasına dayadı. Olay yerine gelen annesini de silahla kovalayan Şenol T., polis tarafından 2.5 saatte ikna edildi

Kafasına dayadığı silahla iknaya gelen annesini kovaladı

Merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis, içerisinde 3 kişi bulunan otomobili durdurdu.

Otomobilden bir anda inen Şenol T., belindeki ruhsatsız tabancayı başına dayadı.

Şenol T.'nin polisin yaklaşması halinde kendini öldüreceğini söylemesi üzerine takviye ekip istendi.

Aralarında keskin nişancı özel harekat polislerinin de bulunduğu polisler, Şenol T.'yi ikna etmeye çalıştı.

Şenol T.'nin başına silah dayadığını duyan yakınları da olay yerine geldi.

Şenol T. kendisini ikna etmeye çalışan, annesini de silahla kısa bir süre kovaladı.

Kovalama sırasında büyük panik yaşanırken, Şenol T. bu kez başka bir noktaya geçerek burada başına silah dayadı.

Uzman polislerin uzun süreli müzakeresi ve sigara vererek sakinleştirmeye çalıştıkları Şenol T., ikna edilerek polis aracına bindirildi.

Şenol T. polis tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır
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