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Kahin Tepe kazısı bilim dünyasını heyecanlandırdı

Kastamonu Araç'taki Kahin Tepe kazısı bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bölgede Göbeklitepe ile aynı döneme yani Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu.

Kahin Tepe kazısı bilim dünyasını heyecanlandırdı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 1 yıldır sürüyor Kahin Tepe kazıları. 

Son yapılan kazılarda Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu. Arkeologlar büyük heyecan yaşadı. Çünkü yapılar, Göbeklitepe ile aynı döneme ait.

Kazılara Düzce Üniversitesi Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.

Buluntular Karadeniz Bölgesi açısından önem taşıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kastamonu
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