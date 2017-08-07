KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, aralarında esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü
KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
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