Kahramanmaraş'ta kar yağışı

Kar yağışı Kahramanmaraş'ta elektrik kesintisine neden oldu.

Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direkleri devrildi, iletim hatları zarar gördü. Bölgeye 24 saattir elektrik verilemiyor.

Vatandaşlar uzun süreli elektrik kesintisi sonrası ilçede gaz lambası kullanmaya başladı.

Mağduriyet yaşayan esnaf, müşterilerinin soğukta oturduğunu, kesintiden dolayı imalatların çalışmadığını, üretim yapamadıklarını dile getirdi.

Kar yağışı nedeniyle Afşin ilçesinde 6 mahallede, Andırın ilçesinde ise 9 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci aracı güçlükle kurtarıldı.

Kalederesi köyüne öğrenci taşıyan şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bu görüntüler de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle ilçenin İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyreden sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

ulusal.com.tr

