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Kahramanmaraş'ta minibüs uçuruma düştü: 1 ölü, 13 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüs uçuruma düştü: 1 ölü, 13 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Tahsin Kılınç'ın kullandığı 46 J 3064 plakalı minibüs, Ambar Mahallesi Gelleviz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mucize Naz Polat, Rukiye Polat, Cafer Doğanay, Erva Kılınç, Lütfiye Kılınç, Muhammet Hayva, Ömer Hayva, Ahmet Doğanay, Türkan Hayva, Rukiye Kılınç, Atilla Hayva, Eşe Doğanay ve Cuma Şahin yaralandı.

Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Ekinözü, Elbistan ve Afşin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Duru ağır olan Eşe Doğanay, kaldırıldığı Ekinözü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş
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