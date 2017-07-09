MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığının kongresinde sahnenin çökmesi sonucu sandıktan etrafa dağılan oylar, kamera eşliğinde toplanarak seçim kurulu görevlilerine teslim edildi

MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığının 12. Olağan Kongresinde oyların sayımı sırasında sahne çöktü.



İl başkanlığının 21 Mayıs'ta gerçekleşen kongresi yapılan itiraz üzerine tekrarlandı.

Necip Fazıl Kültür Merkezindeki olağan kongrede adaylar Süleyman Öner ile Ömer Özkan başkanlık için yarıştı.

Delegelerin oy kullanma işleminin ardından seçim kurulu görevlileri oy saymaya başladı. Bu sırada kültür merkezindeki sahne henüz bilinmeyen nedenle bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle sandıktaki oylar etrafa dağıldı.

Yaralanmanın olmadığı olayda polis ekipleri, sahneye kimseyi yaklaştırmadı.

Güvenlik görevlileri, sahne altında kamera eşliğinde yaptığı aramada dağılan zarfları toplayarak seçim kurulu görevlilerine teslim etti.

Oyların yeniden sayılmasının ardından 455 delegeden 226'sının oyunu alan Ömer Özkan il başkanlığını kazandı. Diğer aday Süleyman Öner 224 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.