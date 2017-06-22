Kahramanmaraş'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgilere göre olay, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda İsmail Hayta'nın kullandığı 46 HG 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan sürücü Hayta, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

