Andırın ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Murat Ateş idaresindeki 07 R 2773 plakalı otomobil, Boztopraklı Mahallesi Küstük mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Murat Ateş, araçta bulunan Emiş ve Abdullah Ateş ile Ahmet Yazar otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Murat ve Emiş Ateş, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Abdullah Ateş ve Ahmet Yazar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.