Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kahramanmaraş-Gaziantep karaylonun Kapıçam mevkisinde Selahattin Aslan'ın kullandığı 63 E 1737 plakalı hafif ticari araç ile Oruç Özdemir idaresindeki 46 AG 762 cip çarpıştı.



Kazada, sürücüler Aslan, Özdemir ile hafif ticari araçta bulunan Cuma Fak, Ali ve Serdar Aslan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, hafif ticari araçta bulunan bir köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi.