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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Pazarcık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Ali Avcı'nın (42) kullandığı 13 EC 649 plakalı otomobil, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde Hüseyin Dapar (68) yönetimindeki 46 P 4750 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki Bünyamin (28), Abdulvahap (49), Ayşe Birsel (42) ile 4 yaşındaki Gülsima Avcı ile Gülizar Kaygusuz (53) yaralandı.

Kahramanmaraş ve Pazarcık'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #7 yaralı
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