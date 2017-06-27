Pazarcık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.



Ali Avcı'nın (42) kullandığı 13 EC 649 plakalı otomobil, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde Hüseyin Dapar (68) yönetimindeki 46 P 4750 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.



Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki Bünyamin (28), Abdulvahap (49), Ayşe Birsel (42) ile 4 yaşındaki Gülsima Avcı ile Gülizar Kaygusuz (53) yaralandı.



Kahramanmaraş ve Pazarcık'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.