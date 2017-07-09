Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Necati Eliaçık'ın kullandığı 46 DH 140 plakalı otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Eliaçık ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.