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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Necati Eliaçık'ın kullandığı 46 DH 140 plakalı otomobil, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Eliaçık ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kahramanmaraş #7 yaralı
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