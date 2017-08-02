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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Taner Şeker'in kullandığı 48 UD 965 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun 30. kilometresindeki Beşoluk mevkisinde tali yoldan çıkan Mustafa Demir idaresindeki 46 BJ 250 plakalı otomobille çarpıştı. İbrahim Özbulut yönetimindeki 06 RDZ 04 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi.



Kazada, Mustafa Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki sürücü ile Türkan Özbulut yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #trafik kazası
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