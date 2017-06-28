Fabrika servis otobüsünün önündeki 2 servis otobüsüne çarpması sonucu 18 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta üç fabrika servis otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 işçi yaralandı.



Orhan Karatut'un kullandığı 46 S 0587 plakalı fabrika servis otobüsü, Kahramanmaraş-Adana karayolunda iddiaya göre frenin tutmaması sonucu önünde seyreden Muharrem Gök idaresindeki 46 S 0258 plakalı servis otobüsüne çarptı. Ardından hızını alamayan otobüs, önünde seyir halindeki Ahmet Ceyhan'ın kullandığı 46 S 0718 plakalı bir başka servis otobüsüne çarparak durabildi.



Kazada, servis araçlarında bulunan 18 fabrika işçisi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.