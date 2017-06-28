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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Fabrika servis otobüsünün önündeki 2 servis otobüsüne çarpması sonucu 18 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Kahramanmaraş'ta üç fabrika servis otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 işçi yaralandı.

Orhan Karatut'un kullandığı 46 S 0587 plakalı fabrika servis otobüsü, Kahramanmaraş-Adana karayolunda iddiaya göre frenin tutmaması sonucu önünde seyreden Muharrem Gök idaresindeki 46 S 0258 plakalı servis otobüsüne çarptı. Ardından hızını alamayan otobüs, önünde seyir halindeki Ahmet Ceyhan'ın kullandığı 46 S 0718 plakalı bir başka servis otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, servis araçlarında bulunan 18 fabrika işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kahramanmaraş #18 yaralı
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