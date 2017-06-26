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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bayram Kale idaresindeki 38 EE 646 plakalı otomobil, kent merkezinden Göksun istikametine seyrederken Andırın Kavşağı'nda karşıdan gelen Mikail Erkenez'in kullandığı 46 F 5632 plakalı otomobille çarpıştı. Taner Kök yönetimindeki 34 NR 7231 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zincirleme #yaralı #trafik kazası #Kahramanmaraş
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