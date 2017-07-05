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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde Mehmet Engizek'in kullandığı 46 BR 133 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Konuş yönetimindeki 46 LA 140 otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Konuş ile otomobilde bulanan Ahmet Akgül, Kemal ve Çiğdem Gözükara yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kahramanmaraş
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