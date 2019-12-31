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Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam FETÖ'den tutuklandı

Adıyaman'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam tutuklandı.

YURT 31.12.2019, 12:25
Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık'ta gözaltına alınan üsteğmen Salih Furkan Sağlam'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
#kahta #Adıyaman #fetö #pdy
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