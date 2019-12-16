Kalbini sırtında taşıyan adam

Asıl yaşı 62 ama yapay kalbinin takıldığı gün hayata yeniden geldi . O şimdi kalbini çantasında taşıyor. O çantayı da gözü gibi herkesten sakınıyor.

Zeki Doğan Antalya'da yaşıyor. Kalp hastası olan Doğan'a uygun organ bulunamadığı için yapay kalp nakledildi. Kalp destek cihazıyla yaşamını sürdürüyor.

Sırt çantasının içinde taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor. En büyük destekçisi ise, 40 yıllık yol arkadaşı Nurhayat Doğan...

Eşinin desteğiyle stressiz bir hayat sürüyor. Her gün yaklaşık beş kilometre yürüyüş yapıyor.

Bu ilginç arkadaşlık zaman zaman eşinin 'Fişini çekerim bak' esprilerine de neden oluyor. Ama eş kalbine dokunmak yada onu zaman zaman taşıyabilmek bu öykünün en çarpıcı gerçeği olarak yaşanıyor.

ulusal.com.tr