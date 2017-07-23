Diyarbakır'ın Ambar çayı kenarında, kurdukları çadırda yaşayan Suriyeli bir ailenin 5 yaşındaki kız çocuğu dün akşam saatlerinde serinlemek için suya girdi. Gözden kaybolan küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaldıkları çadırın yanındaki suya girdi, bir daha sudan çıkamadı.



Diyarbakır'da serinlemek için suya giren 5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu hayatını kaybetti.



Suriyeli aile, Köprübaşı Mahallesi'ndeki Ambar çayının kenarında kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyordu.



Dün akşam saatlerinde suya giren 5 yaşındaki kız çocuğu kısa süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu hemen jandarmaya bildirdi.



Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi, 112 sağlık personeli ve jandarma sevk edildi.



Sabahın ilk ışıklarında arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, 5 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaştı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.





ulusal.com.tr