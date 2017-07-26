Develi'nin Köşkpınar Mahallesi'nde kaldırımda battaniyeye sarılı bebek gören vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek bebeği Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, yapılan tahlil sonuçlarının ardından bebek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Battaniyeye sarılı bebeğin yanında sadece mamasının bulunduğu kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayser'nin Develi İlçesi'nde kaldırıma terk edilmiş 5 aylık erkek bebek bulundu.
Develi'nin Köşkpınar Mahallesi'nde kaldırımda battaniyeye sarılı bebek gören vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
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