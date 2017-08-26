ADANA'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü
Kent merkezi'nden geçen D-400 Karayolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada poşet içerisine koyduğu yapıştırıcıyı koklamaya başladı.
Kamyonet sürücüsünün uyuşturucuyu kokladıktan sonra kendi kendine konuşması da dikkat çekti.
Olayı gören başka bir sürücü, direksiyon başında uyuşturucu kullanan şoförü cep telefonuyla görüntüledi.
Kamyon daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek gözden kayboldu
ADANA'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü
ADANA'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.