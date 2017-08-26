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Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

ADANA'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü

Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

ADANA'da bir kamyonet sürücüsünün direksiyon başında, poşet içine koyduğu uyuşturucu etkisi yapan yapıştırıcıyı koklaması görenleri hayrete düşürdü

Kent merkezi'nden geçen D-400 Karayolunda ilerleyen kamyonet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada poşet içerisine koyduğu yapıştırıcıyı koklamaya başladı.

Kamyonet sürücüsünün uyuşturucuyu kokladıktan sonra kendi kendine konuşması da dikkat çekti.

Olayı gören başka bir sürücü, direksiyon başında uyuşturucu kullanan şoförü cep telefonuyla görüntüledi.

Kamyon daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na girerek gözden kayboldu


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kamyon #uyuşturucu
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